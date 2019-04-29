، بالصور.. "ناغي" تدشن الجيل الثاني من سيارة "رينج روڤر إيڤوك" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لمعرفة تفضيلات وأسلوب السائق



عبدالملك سرور- الخليج 365: دشنت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات الجيل الثاني من سيارة "رينج روڤر إيڤوك" حيث يجمع الموديل الجديد بين تراث "رينج روڤر" الفريد والتكنولوجيا الفائقة التي تم تصميمها وهندستها وصناعتها في بريطانيا.

وتعد "رينج روڤر إيڤوك" الجديدة تطويرًا عن النسخة الأصلية من السيارة، بعد تحقيقها لمبيعات عالمية تزيد على 772,096 سيارة وحصولها على أكثر من 217 جائزة عالمية.

وتتميز "رينج روڤر إيڤوك" الجديدة، بسقفها المميز وجوانبها المرتفعة التي تعرف بها سيارات "رينج روڤر"، بالإضافة إلى أقواس العجلات ذات الطابع القوي مع عجلات قياس20 بوصة، بالإضافة إلى مقابض الأبواب المعدنية التي تزيد من جمالية المظهر الخارجي، ومصابيح مؤشرات الاتجاه بتصميمها الانسيابي الذي يمنح السيارة بصمةً خاصة. في حين تضيف تفاصيل إصدار R-Dynamic الاختيارية المزيد من الجاذبية المبهرة مع بعض التشطيبات النحاسية المصقولة.

وتأتي السيارة بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات، تيربو تشارج بسعة 2.0 لتر بقوة 200 حصان و5500 دورة في الدقيقة مع عزم يبلغ 320 نيوتن متر. وتنطوي سيارة "رينج روڤر إيڤوك" في جميع تفاصيلها على القدرات التي تمكنها من التوافق مع جميع التضاريس والأحوال الجوية، حيث إنها تتمتع بنظام الدفع الرباعي إلى جانب الجيل الثاني من مجموعة القيادة النشطة، إضافة إلى نظام فصل القيادة النشطة بهدف تعزيز كفاءة السيارة وديناميكياتها التكيفية، لتحقيق التوازن الأمثل بين وسائل الراحة والحركة الرشيقة للسيارة. عدا عن إمكانية "إيڤوك" الجديدة عبور المسطحات المائية حتى ارتفاع 600 ملم (500 ملم سابقًا).

انتقلت وضعية القيادة المثالية التي تشتهر بها سيارات رينج روڤر إلى عصر جديد من التطور الرقمي، حيث تعد هذه السيارة أول سيارة ضمن فئتها مزودة بنظام مرآة الرؤية الخلفية الذكية ClearSight والذي يحول مرآة الرؤية الخلفية إلى شاشة عرض فيديو عالية الدقة.

ويمكن للسائق الاستفادة منها في حال حُجبت الرؤية الخلفية بسبب وجود ركاب أو أمتعة كبيرة الحجم في الخلف، وذلك بنقرة زر واحدة على الجانب السفلي للمرآة ليتم نقل الصورة المباشرة من الكاميرا الموضوعة في الجزء العلوي من السيارة واستعراض كل ما يوجد وراءها بدقة عالية. ويوفر هذا النظام للسائق مجال رؤية خلفية بزاوية 50 درجة، بالإضافة إلى رؤية دقيقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وتعد "إيڤوك" الجديدة أولى سيارات "لاند روڤر" المزودة بتقنيات ذكية تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة لمعرفة تفضيلات وأسلوب السائق، ومن ثم العمل على أساسها كمساعد شخصي له، وبالإضافة إلى قدرتها على ضبط إعدادات المقعد والموسيقى وحرارة المقصورة، يمكن لسيارة "إيڤوك" الجديدة التحكم بإعدادات وضعية عمود التوجيه لتحقيق أقصى درجات الراحة.

صُممت المقصورة لتكون ملاذًا هادئًا ينعم فيه الركاب والسائق بالراحة التامة والممتعة بفضل التقنيات الرائدة التي تتمتع بها السيارة، مثل نظام المعلومات والترفيه Touch Pro Duo المزود بشاشتي لمس وبرمجيات أكثر تطورًا وسرعة، بالإضافة إلى خيار تغيير المقاعد ضمن 10 وضعيات.

وقال محمود مرزا، مدير التسويق وعلاقات العملاء: "حين تمت صناعة سيارة رينج روڤر إيڤوك للمرة الأولى في 2010، أدّى ذلك لتغيير في سوق السيارات الصغيرة متعددة الاستخدامات في الشرق الأوسط، اليوم ينمو هذا التصميم ليصبح أكثر أناقة وتميزًا، ومن المتوقع أن يتابع رحلته الفريدة في المملكة، لتجذب انتباه ورغبة المزيد من السائقين. إطلاق السيارة اليوم يعد فصلاً جديدًا من نجاح جاكوار لاند روڤر في المملكة، وأنا متحمس لتعريف عملائنا على هذا العمل الهندسي الرائع".