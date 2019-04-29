، شركة البحر الأحمر: نتفاوض مع الفنادق الفاخرة و 10 مليارات للمرحلة الأولى ،

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ضمن الهيئات السياحية المشاركة في الجناح السعودي بسوق السفر العربي 2019 تشارك ولأول مرة شركة البحر الأحمر للتطوير والمسؤولة عن مشروع البحر الأحمر السياحي، وكشفت الشركة عن تخصيص أكثر من 10 مليارات ريال سعودي لبدء تشغيل وإدارة الأصول المزمع تطويرها في المرحلة الأولى.
وكشفت الشركة عن جهود واتصالات تُجرى مع عددٍ من العلامات التجارية الكبرى في قطاع السياحة الفاخرة لمشاركتها في تطوير هذه الوجهة.
وقال جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: «يعد معرض سوق السفر العربي الحدث الأهم في سوق السفر، ويشكل فرصة مهمة لمناقشة التطلعات الاستثمارية في مجال السياحة الفاخرة، حيث سنتطرق إلى المميزات التي تتمتع بها وجهتنا، بما يخدم بناء شراكات تجارية مع مستثمرين لهم حجمهم وتأثيرهم في قطاع السياحة والضيافة في المنطقة.
شركة البحر الأحمر: نتفاوض مع الفنادق الفاخرة و 10 مليارات للمرحلة الأولىخالد خليل الخليج 365 2019-04-29
ضمن الهيئات السياحية المشاركة في الجناح السعودي بسوق السفر العربي 2019 تشارك ولأول مرة شركة البحر الأحمر للتطوير والمسؤولة عن مشروع البحر الأحمر السياحي، وكشفت الشركة عن تخصيص أكثر من 10 مليارات ريال سعودي لبدء تشغيل وإدارة الأصول المزمع تطويرها في المرحلة الأولى.
وكشفت الشركة عن جهود واتصالات تُجرى مع عددٍ من العلامات التجارية الكبرى في قطاع السياحة الفاخرة لمشاركتها في تطوير هذه الوجهة.
وقال جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: «يعد معرض سوق السفر العربي الحدث الأهم في سوق السفر، ويشكل فرصة مهمة لمناقشة التطلعات الاستثمارية في مجال السياحة الفاخرة، حيث سنتطرق إلى المميزات التي تتمتع بها وجهتنا، بما يخدم بناء شراكات تجارية مع مستثمرين لهم حجمهم وتأثيرهم في قطاع السياحة والضيافة في المنطقة.
29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440
02:07 AM
ضمن الهيئات المشاركة بالجناح السعودي على هامش ملتقى سوق السفر العربي
ضمن الهيئات السياحية المشاركة في الجناح السعودي بسوق السفر العربي 2019 تشارك ولأول مرة شركة البحر الأحمر للتطوير والمسؤولة عن مشروع البحر الأحمر السياحي، وكشفت الشركة عن تخصيص أكثر من 10 مليارات ريال سعودي لبدء تشغيل وإدارة الأصول المزمع تطويرها في المرحلة الأولى.
وكشفت الشركة عن جهود واتصالات تُجرى مع عددٍ من العلامات التجارية الكبرى في قطاع السياحة الفاخرة لمشاركتها في تطوير هذه الوجهة.
وقال جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: «يعد معرض سوق السفر العربي الحدث الأهم في سوق السفر، ويشكل فرصة مهمة لمناقشة التطلعات الاستثمارية في مجال السياحة الفاخرة، حيث سنتطرق إلى المميزات التي تتمتع بها وجهتنا، بما يخدم بناء شراكات تجارية مع مستثمرين لهم حجمهم وتأثيرهم في قطاع السياحة والضيافة في المنطقة.
، شركة البحر الأحمر: نتفاوض مع الفنادق الفاخرة و 10 مليارات للمرحلة الأولى ،
المصدر : الخليج 365
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