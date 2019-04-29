، الهلال يبحث عن الصدارة والثأر .. والتعاون عن تأكيد الانتصار ،

محمد بن مسعود - الدمام - في مباراة مؤجلة من الجولة 28 من الدوري

يحل التعاون ضيفًا ثقيلاً على الهلال عند السابعة من مساء اليوم الاثنين على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في لقاء مؤجل من الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الهلال يخوض اللقاء على ذكرى خماسية التعاون التي أوجعته كثيرًا حينما خرج من بطولة كأس خادم الحرمين، على أرضه وبين جماهيره، وكان ضحيتها المدير الفني للفريق الكرواتي " زوران"، وقبلها بأيام قليلة كان الأزرق قد خسر النهائي العربي أمام النجم الساحلي التونسي، لذا من المتوقع أن يرمي المدير الفني للهلال(الجديد) البرازيلي "شاموسكا" بكامل أوراقه وحسم النتيجة مبكرًا والظفر بالنقاط الثلاث التي تعيده للصدارة مجددًا، كونه يدرك جيدًا أن أي تعثر سيبعده عن اللقب ويفتح المجال بنسبة كبيرة للمتصدر الغريم التقليدي النصر للاقتراب أكثر من حصد اللقب.

وقد وجد اللاعبون ياسر القحطاني ويوسف الثنيان وعبدالله الدعيع في تمرين الأمس الهلالي من أجل دعم اللاعبين (معنويًا)

في الجانب الآخر، يحل التعاون رابعًا برصيد 49 نقطة، ويسعى للحصول على المركز الثالث في حال تعثر الشباب صاحب المركز الثالث في الجولتين المقبلتين من أجل خطف البطاقة المؤهلة لدوري أبطال آسيا.

وتشكل الحالة النفسية للتعاون دافعًا كبيرًا لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم بعد أن تأهل إلى نهائي كأس الملك أمام الاتحاد.