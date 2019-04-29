، عمَّان.. "العربي للصحافة الرياضية" تنتخب مجلس إدارتها الجديد ،

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت أعمالها بالتأكُّد من النصاب القانوني الكامل بحضور 18 دولة عربية

رفعت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للصحافة الرياضية برقية شكر وعرفان وتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وإلى الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية؛ وذلك بمناسبة النجاح الكبير الذي حققه اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للصحافة الرياضية في العاصمة الأردنية عمَّان، واحتفال عيد الإعلاميين الرياضيين العرب، والحفاوة الكبيرة وحُسن الضيافة اللذين وجدهما أعضاء الجمعية العمومية خلال الأيام التي قضوها في عمَّان.

وتفصيلاً، انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للصحافة الرياضية مجلس الإدارة الجديد للسنوات الأربع القادمة، وذلك في الاجتماع الذي عُقد في قاعة "يا هلا" في مدينة الحسين للشباب في العاصمة الأردنية عمَّان صباح يوم أمس الأحد.

وفاز الزميل محمد جميل عبد القادر (الأردن) بمنصب رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بالتزكية، في حين فاز السيد حسن خلف الله (مصر) بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد عن قارة إفريقيا بالتزكية، في حين فاز الدكتور تركي العواد (السعودية) بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي عن القارة الآسيوية بعد الانتخابات التي أُجريت على هذا المنصب مع الزميل سالم الحبسي (سلطنة عُمان)، بمشاركة 14 دولة، وغياب 4 دول عن التصويت. وجمع العواد (13) صوتًا مقابل ورقة واحدة بيضاء.

وجرت بعد ذلك الانتخابات لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لملء المقاعد المخصصة لعضوية اللجنة التنفيذية، وفاز بعضوية المجلس: بدر الدين الإدريسي (المغرب) 13 صوتًا، د. هادي عبد الله (العراق) 13 صوتًا، رشيد نصار (لبنان) 12 صوتًا، ياسر عائس (السودان) 12 صوتًا، رجاء السعداني (تونس) 13 صوتًا، حسين زناقي (الجزائر) 13 صوتًا، إياد ناصر (سوريا) 13 صوتًا، أحمد كريم (البحرين) 13 صوتًا.

وبذلك يكون الاتحاد العربي للصحافة الرياضية قد استكمل انتخاب مجلس إدارته الجديد للسنوات الأربع القادمة، فيما تم الاتفاق على تسكين المقعد الدائم لدولة فلسطين في مجلس الإدارة إلى حين التنسيق بين الاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي ورابطة الصحفيين الرياضيين الفلسطينية.

وكانت الجمعية العمومية قد بدأت أعمالها باستعراض جدول الأعمال الذي بدأ بالتأكد من النصاب القانوني الكامل في ظل حضور 18 دولة عربية (دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية السودانية، الجمهورية العراقية، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية الموريتانية، الجمهورية اليمنية).

وألقى الزميل محمد جميل عبد القادر، رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، كلمة رحّب فيها بالحضور، وتمنى لهم أن ينجح الاجتماع في إفراز اتحاد إعلامي رياضي عربي جديد ملبيًا تطلعات وآمال الإعلاميين الرياضيين في الوطن العربي.

وبعد أن تم عرض محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، الذي اعترض عليه الوفدان اللبناني والقطري، أعلنت دول الأردن وقطر وسلطنة عمان وسوريا ولبنان انسحابها اعتراضًا على ما وصفته بعدم قيام الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بإرسال التقرير الإداري في المدة المقررة، وهي ستين يومًا، في حين أكدت الأغلبية من الدول العربية المشاركة أنها تسلمت هذا التقرير، وعندما عُرض الأمر للتصويت على اعتماده صادقت عليه الجمعية العمومية بالأغلبية.

وعاد رشيد نصار لرئاسة الوفد اللبناني والمشاركة في الجلسة، وتمت المصادقة على التقريرين المالي والإداري، وتم تسجيل العديد من الملاحظات والمقترحات من قِبل أعضاء الجمعية العمومية قبل أن تتم عملية الاقتراع لانتخاب نائب الرئيس عن القارة الآسيوية وأعضاء اللجنة التنفيذية. وقادت العملية الانتخابية لجنة الاقتراع المكونة من السادة: عبد الله إبراهيم (الإمارات)، عدنان السيد (الكويت)، د. محمد ولد الحسن (موريتانيا).

من جهة أخرى، عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للصحافة الرياضية الجديدة جلستها الأولى في قاعة يا هلا بمدينة الحسين للشباب مساء يوم الأحد الموافق 28/ 4/ 2019 برئاسة الزميل محمد جميل عبد القادر (رئيس الاتحاد)، وحضور السادة: د. تركي العواد النائب الأول لرئيس الاتحاد عن قارة آسيا، حسن خلف الله النائب الأول لرئيس الاتحاد عن قارة إفريقيا. وكذلك أعضاء اللجنة التنفيذية: بدر الدين الإدريسي، د. هادي عبد الله، ياسر عائس، حسين زناقي، أحمد كريم، رشيد نصار، رجاء السعداني. وتغيب بعذر الزميل إياد ناصر.

وتم تعيين نواب الرئيس الثلاثة: د. هادي عبد الله، بدر الدين الإدريسي وياسر عائس.

وقررت اللجنة التنفيذية تعيين الزميل عوني فريج أمينًا عامًّا وناطقًا إعلاميًّا للاتحاد العربي للصحافة الرياضية بترشيح من رئيس الاتحاد الزميل محمد جميل عبد القادر.

وأسندت اللجنة التنفيذية للزميلة رجاء السعداني عضو المكتب التنفيذي رئاسة اللجنة النسوية، على أن يتم التصديق على تشكيلها واللجان المعاونة كافة في الاجتماع القادم.