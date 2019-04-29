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نفى المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد لـ"الخليج 365" أن يكون قد توفي أي شخص داخل ملعب الجوهرة أثناء المباراة التي أقيمت مساء أمس.
وجاء ذلك في نفي لرسالة وات ساب تناقلتها عدد من الجروبات تفيد بتعرض أحد مشجعي الفريقين إلى وفاته داخل الملعب بسكتة قلبية وهو ما نفاه متحدث الهلال الأحمر.
وأضاف: إن فرق الإسعاف باشرت 45 حالة أثناء المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الجوهرة تنوعت بين حالات مرضية أو تنفسية أو سقوط أو غيبوبة وسكري تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم.
هلال جدة لـ"الخليج 365": لا صحة لوقوع حالة وفاة في ملعب الجوهرةأحمد العبدالله الخليج 365 2019-04-29
نفى المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد لـ"الخليج 365" أن يكون قد توفي أي شخص داخل ملعب الجوهرة أثناء المباراة التي أقيمت مساء أمس.
وجاء ذلك في نفي لرسالة وات ساب تناقلتها عدد من الجروبات تفيد بتعرض أحد مشجعي الفريقين إلى وفاته داخل الملعب بسكتة قلبية وهو ما نفاه متحدث الهلال الأحمر.
وأضاف: إن فرق الإسعاف باشرت 45 حالة أثناء المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الجوهرة تنوعت بين حالات مرضية أو تنفسية أو سقوط أو غيبوبة وسكري تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم.
29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440
12:56 AM
"أبو زيد": فرق الإسعاف باشرت 45 حالة متنوعة أثناء المباراة
نفى المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد لـ"الخليج 365" أن يكون قد توفي أي شخص داخل ملعب الجوهرة أثناء المباراة التي أقيمت مساء أمس.
وجاء ذلك في نفي لرسالة وات ساب تناقلتها عدد من الجروبات تفيد بتعرض أحد مشجعي الفريقين إلى وفاته داخل الملعب بسكتة قلبية وهو ما نفاه متحدث الهلال الأحمر.
وأضاف: إن فرق الإسعاف باشرت 45 حالة أثناء المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الجوهرة تنوعت بين حالات مرضية أو تنفسية أو سقوط أو غيبوبة وسكري تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم.
، هلال جدة لـ"الخليج 365": لا صحة لوقوع حالة وفاة في ملعب الجوهرة ،
المصدر : الخليج 365
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