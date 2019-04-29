أمير مكة يفتتح مجمّع السكن النموذجي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز

افتتح الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة- اليوم الأحد- مشروع مجمَّع السكن النموذجي لأعضاء وعضوات هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز.

ويبلغ عدد وحدات المشروع ٧٨٠ فيلا، بمساحة إجمالية تبلغ ٦٥٠ ألف متر مربع، بحضور الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة.

وقال الأمير خالد الفيصل، بعد افتتاح المشروع: «لديّ كلمة واحدة فقط، لماذا نتمنى دائمًا ما نستطيع أن ننجزه؟».

وبدأ الحفل الخطابي المُعد بهذه المناسبة، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، كلمة رحب فيها بأمير منطقة مكة المكرمة، وشكره على تشريفه ورعايته؛ لافتتاح مجمَّع السكن النموذجي.

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وأكد اليوبي، أن الجامعة تحتفي بهذا المشروع، الذي يضاف لإنجازاتها، بمساحة إجمالية بلغت ٦٥٠ ألف متر مربع، محتويًا على ٧٨٠ فيلا بمساحة ٤٥٠ مترًا مربعًا للفيلا الواحدة، كما يضم المجمَّع مسطحات خضراء تتجاوز مساحتها ٥٥ ألف متر مربع، و٣ مساجد، و٥ ملاعب رياضية، وجميع خدمات البنية التحتية.

ونقل معاليه شكر وتقدير أعضاء الهيئة التعليمية للأمير خالد الفيصل، على مشاركته ورعايته للاحتفال بمشروع مجمَّع السكن النموذجي، الذي سيكون له الأثر البالغ في الاستقرار النفسي والاجتماعي والأسري، الأمر الذي ينعكس بدوره على الأداء التعليمي والبحثي في الجامعة.

وأشار اليوبي، إلى أن المشروع يأتي في ظل الاهتمام والرعاية الكريمة، التي توليها قيادتنا الرشيدة للصروح التعليمية في بلادنا الغالية، فهنيئًا لنا هذا الاهتمام والرعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين للعلم وأهل العلم، وبخاصة الجامعات السعودية.

ثم شاهد الحضور عرضًا وثائقيًا عن المشروع ومحتوياته من مرافق وخدمات شاملة.

بعد ذلك قام الأمير خالد الفيصل بجولة على إحدى فيلل المشروع النموذجي.