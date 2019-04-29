بالصور.. القوات المسلحة تطلق برنامج الوقاية من تعاطي المخدرات للمعاهد والمدارس العسكرية

أطلق قائد معهد اللغات العسكري، اللواء الطيار الركن محمد بن يحيى الدعرمي، برنامج القوات المسلحة للوقاية من تعاطي المخدرات والمسكرات والمؤثرات العقلية، الموجهة إلى المعاهد والمدارس العسكرية، بحضور عدد من ضباط القوات المسلحة.

وألقى العميد عبدالله بن عبدالعزيز العيسى من إدارة مكافحة المخدرات، كلمة أوضح من خلالها توجيهات القيادة الرشيدة لمحاربة المخدرات بالوسائل كافة من توعية وتثقيف ودعم واستغلال لجميع الإمكانات المتاحة؛ للحفاظ على الوطن ومواطنيه وتقديم الخدمات العلاجية والعناية التامة لمن وقع في إدمان المخدرات، وإصدار أشد العقوبات الرادعة على من يروّج هذه الآفة في البلاد الطاهرة.

وأكد العميد العيسى، أن إدارة مكافحة المخدرات للقوات المسلحة بدأت بتنفيذ برنامج القوات المسلحة للوقاية من تعاطي المخدرات والمسكرات والمؤثرات العقلية، والمقام في معهد اللغات العسكري، الذي تم إعداده على نهج علمي وأساليب توعوية حديثة، وما يصاحبه من ‏محاضرات وورش عمل؛ نتطلع جميعًا أن نقطف ثمارها بالتأثير الفعَّال للحد من انتشار آفة المخدرات، ونحقق الهدف التوعوي عن خطرها.

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‏ وأضاف أن الدراسات العلمية تؤكد أن الوقاية خير من العلاج، وعندما يكون الجهد والتركيز على التوعية نضمن الحصانة والحماية من الانجراف والانقياد نحو تعاطي المخدرات، وتكون لدينا بيئة عسكرية يتمتع العاملون بها ‏بصحة نفسية وعقلية عالية، ويكونون على دراية تامة؛ بما يحاك لشباب هذا البلد من مؤامرات هدّامة.

وبعد ذلك، استمع اللواء الدعرمي لإيجاز عن المحتوى العلمي للبرنامج.

يُذكر أن اليوم الأول شهد محاضرة بعنوان (التعريف بالبرنامج وأهدافه)، قدمها العقيد الطبيب فواز بن صبيان العتيبي، ومحاضرة بعنوان (العلاقات الإنسانية في بيئة العمل)، ألقاها الدكتور أحمد بن محمد الناشري، مدير التعليم الطبي بمركز القوات المسلحة للرعاية النفسية.

وكان قائد كلية القيادة والأركان، اللواء الركن علي بن عبدالله القحطاني، افتتح في يناير الماضي، برنامج القوات المسلحة للوقاية من تعاطي المخدرات والمسكرات والمؤثرات العقلية، والذي استضافته الكلية لمدة خمسة أيام؛ حيث نظمت وزارة الدفاع ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات للقوات المسلحة، البرامج الوقائية التي طورت أساليبها لتوعية وتثقيف منسوبيها بخطر هذه الآفة.