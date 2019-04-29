خادم الحرمين يبحث ترتيبات قمة العشرين مع وزير الخارجية الياباني

وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، إضافة إلى استعراض أبرز الترتيبات بخصوص قمة العشرين المقبلة التي ستعقد في اليابان.
حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي.
كما حضره من الجانب الياباني، سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا، ومدير عام شعبة شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية هيروشي أوكا وعدد من المسؤولين.
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