سلطان بن سلمان يفتتح مشروع وقف الملك لأبحاث الإعاقة اليوم

خدمة الإعاقة والمعوقين
ويهدف المشروع الذي هو عبارة عن فندق من فئة الخمس نجوم (راديسون بلو حي السفارات الرياض) إلى الاستفادة من عائدات المشروع الاستثماري لخدمة قضية الإعاقة والمعوقين، ودعم جهود العلماء والباحثين المحلية والإقليمية والعالمية الرامية إلى إثراء العلم والمعرفة في مجالات الإعاقة والتصدي لها بالعلم، إضافة إلى أنه يمثل مصدر دخل دائم لتنفيذ إستراتيجية المركز وخططه وبرامجه.
سبعة طوابق
وحظي المشروع باهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين بوصفه مؤسس مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، حيث خصصت له أرض بحي السفارات على مساحة 7233 متراً مربعاً، وقد تفضل - حفظه الله - بوضع حجر الأساس للمشروع.
ويشتمل المشروع الذي يتكون من سبعة طوابق على 110 شقق فندقية، 5 نجوم، تتضمن 63 ستوديو، و29 شقة فندقية بغرفة نوم واحدة، و7 شقق بغرفتي نوم، وشقتين بنظام دوبلكس بغرفة واحدة، و7 شقق دوبلكس بغرفتي نوم لكل منها، وغرفتين لذوي الإعاقة، إضافة إلى الأعمال الخارجية.
مسابح وناد صحي
ويتضمن أيضاً جلسات داخلية وخارجية، ومسابح، وناديا صحيا، وتتميز الغرف والممرات وقاعات الاستقبال والمطاعم بالسمة والطابع الذي تتميز به البيئة السعودية، بإبراز المجسمات والأعمال الفنية التي شارك في إنجازها عدد من الحرفيين السعوديين، وتضاهي أجمل الفنون العالمية، على أن يكون تشغيل المشروع بواسطة مجموعة (فنادق راديسون بلو) أحد أهم المجموعات الفندقية في العالم، ما يجعله يقدم خدمات فندقية على أرقى مستوى.
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