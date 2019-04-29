تسليم السنغال 11200 كجم من التمور

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، هدية المملكة من التمور لجمهورية السنغال، البالغة دفعتها 11200 كجم من التمور.

جاء ذلك، خلال حفل أقامته السفارة في دكار، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال فهد علي الدوسري، وحاكم المنطقة سليمان لي، وعمدة بلدية سيكاب السيدة كومبا اندوفين جوب، وممثلة عن وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية دكتور اندور.

وعقب التسليم عبّر السفير فهد الدوسري عن وقوف المملكة الدائم مع الشعب السنغالي، ناقلا للحضور تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ودعمهما المتواصل للأشقاء السنغاليين في جميع مناسباتهم، مبينا أن هذه الدفعة المقدمة من التمور ما هي إلا لفتة كريمة من المملكة بمناسبة رمضان المبارك. وأعرب حاكم المنطقة سليمان لي، ممثلا عن الرئيس ماكي سال، تقديره وامتنانه للمنحة السعودية السخيّة، آملا أن تصل هذه التمور إلى مستحقيها من السنغاليين في جميع المناطق قبل حلول شهر رمضان.