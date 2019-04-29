انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن بوست: العقوبات الأمريكية على إيران قد تقود لحرب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 12:53 صباحاً - قالت صحيفة "الواشنطن بوست" إن العقوبات الأمريكية على إيران يمكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية، مؤكدة أن للولايات المتحدة مصلحة واضحة في معاقبة وردع العدوان الإيراني.

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها، أن إدارة ترامب "تريد إجبار طهران على قبول ضوابط أكثر صرامة على نشاطها النووي من تلك التي تفاوضت عليها إدارة ترامب، حيث توفر العقوبات الاقتصادية وسيلة غير عسكرية لتحقيق هذه الغايات، وتؤكد التجربة السابقة أنه يمكن فعلاً أن تؤدي تلك العقوبات غرضها".

الخطر، كما تقول الصحيفة، أن هذه العقوبات تستفز إيران، وقد تؤدي إلى استئناف إيران لعمليات تخصيب اليورانيوم على نطاق واسع، أو شن هجمات على الأمريكيين، ما يتطلب رداً أمريكياً وربما يتصاعد الأمر إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط، رغم تعهد ترامب بتجنبها، على حد تقديرها.

وتمضي الصحيفة في مقالها وتضيف "خلال العام الماضي، جرب ترامب العقوبات الاقتصادية على إيران بعد أن أعاد عليها العقوبات النفطية، مع استثناء بعض أكبر عملائها، حيث أدت تلك العقوبات إلى خفض واردات إيران بنحو 10 مليارات دولارات كانت تدخل خزينتها من تصدير النفط التي كانت تصل إلى 50 مليار دولار، وهو ما دفع بطهران إلى خفض تمويل حركة حزب الله اللبناني، وعلى الرغم من التهديدات الإيرانية، إلا انها لم ترد على تلك الخسائر التي تعرضت لها".

ربما هذا الأمر، كما تقول الصحيفة، شجع إدارة ترامب للتشديد العقوبات النفطية على إيران، وإنهاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة سابقاً لكبار مشتري النفط الإيراني والتي ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من مايو المقبل. وتوضح "إذا نجحت العقوبات الأمريكية الجديدة على النفط الإيراني فإن ذلك سيؤدي إلى تدمير الاقتصاد الإيراني الذي يعاني أصلاً، وترامب يراهن على هذا الأمر بشكل أساسي".

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ومن الممكن، كما تحلل "الواشنطن بوست"، أن يختار آية الله علي خامنئي عدم المواجهة ويبقى على تعاونه مع الشركاء الأوروبيين على أمل أن يشجع ذلك وصول الديمقراطيين إلى البيت الأبيض ولا تتم إعادة انتخاب ترامب مرة أخرى. لكن إذا ما ردت إيران بقوة فقد يضطر ترامب إلى الاختيار بين التسامح مع الجرائم الإيرانية التي أوقف بسببها صفقة إدارة أوباما النووي عام 2015 أو أن ينزلق نحو حرب يرغب فيها القليل من الأمريكيين.

وترى أن أحد أسباب المواجهة المرتقبة مع إيران هو أن إدارة ترامب لم تترك لطهران سوى خيارات ضئيلة، فلقد كرر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين الماضي انفتاح إدارته على المفاوضات مع إيران، لكنه وضع قائمة من الشروط التي يتوجب على طهران الوفاء بها قبل ذلك.

وتلف النظر إلى أن شروط واشنطن تتراوح بين وقف تطوير الصواريخ القادرة على صنع الأسلحة النووية إلى نهاية حالة العداء مع "إسرائيل"، وهي شروط تبدو غير واقعية، بحسب الصحيفة، خاصة في ظل غياب أي تسوية مع خصوم إيران التقليديين بما في ذلك السعودية.

ربما يكون الهدف الحقيقي لإدارة ترامب هو فرضية انهيار النظام، فكما قال بومبيو إن مطالبه " تشبه ما نسمعه من الشعب الإيراني نفسه، ولن نرضي مضطهديهم" لكن التاريخ لا يقدم الكثير من بوادر التشجيع، ما يثير التساؤل فيما إذا كان ترامب قد درس خطواته بعناية، كما تقول الصحيفة.