هجريًّا.. متى يوافق موعد إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن ؟

2019-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار بشأن موعد إيداع الدفعة الجديدة من حساب متابعات الخليج 365، وهل صحيح أنه سيتم إيداعها بتاريخ 4 رمضان؟

وأجاب حساب متابعات الخليج 365 ردًّا على الاستفسار أنه سيتم إيداع الدفعة الثامنة عشرة بتاريخ 9 مايو والذي سيوافق يوم خميس.

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وفي وقت سابق، توقع فلكيون ومن بينهم المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن يكون الاثنين المقبل الموافق 6 من شهر مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك، أي أن يوم 9 من مايو سيكون يوم الخميس 4 رمضان.

وذكر عودة أن هناك إمكانية كبيرة لرؤية الهلال يوم الأحد 5 مايو من الدول الإسلامية بالعين المجردة، أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي.

وبحسب الآلية المتبعة فإن إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 يتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديمه ليوم إذا صادف يوم العاشر يوم الجمعة كما يتم تأخير موعد إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 ليوم واحد فقط إذا صادف يوم السبت، حيث من المقرر أن يتم صرف الدعم يوم الخميس الموافق 10 مايو.

وأعلن حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثامنة عشرة (شهر مايو 2019).

يذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.