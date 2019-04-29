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2019-04-29 الجيش اليمني يتقدم في صعدة ويستعيد 4 مواقع في رازح متابعات الخليج 365 - واس أعلن الجيش اليمني إحرازه تقدمًا جديدًا في مديرية رازح بمحافظة صعدة بتحريره أربعة مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري يمني ” إن وحدات من الجيش حررت جبال المقران والسمكة والعلم والحصن في منطقة مسن القد، وأن المعارك مع ميليشيا الحوثيين، المدعومين من إيران، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم”.









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