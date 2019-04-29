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2019-04-29 الوزير العساف يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره الياباني متابعات الخليج 365 - واس Advertisements استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير الخارجية الياباني تارو كونو.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير الدكتور سعود كاتب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي.









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