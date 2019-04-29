فيديو.. الجراد يجتاح نجران وقلق بين الأهالي

2019-04-29

متابعات الخليج 365 - نجران

اجتاحت أسراب من الجراد منطقة نجران، قادمة من اليمن، وهو ما أثار حالة من القلق بين أهالي المنطقة.

وقبل يومين، أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن أعداد الجراد الصحراوي بالمملكة تتزايد في الموسم الربيعي، وأن تهديد هجوم الأسراب من الدول المجاورة (اليمن، مصر، والسودان) ما زال قائمًا في الموسم الربيعي.

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وأفادت بأنه مع الدخول الفعلي للموسم الربيعي يزداد نشاط الجراد الصحراوي في شمال الرياض وغربها وجنوبها، وفي وسط القصيم وجنوب حائل، والأحساء وشمال غرب الجبيل، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال شهر أبريل الحالي في تلك المناطق، مشيرةً إلى أن فترة الموسم الربيعي دائمًا ما تكون قصيرة وتسمح فقط لتكوين جيل واحد من الجراد الصحراوي بعمر شهرين، ومن منتصف يونيو تبدأ عملية تكوين المجموعات والأسراب والتحرك لدول التكاثر الصيفي وهي (الهند وباكستان، أو السودان واليمن).

الجراد اسمه العلمي: Locusta وهي حشرات من رتبة مستقيمات الأجنحة، يوجد ما يزيد على 20 ألف نوع من الجراد في العالم.

ويعتبر الجراد نوعًا من حشرات الجنادب التي تمتلك أرجلًا خلفية قوية تساعدها على القفز، ويطلق على الاثنين معقيقي، وهناك ما يقرب من 18 ألف نوع من الجندب في العالم، وهي حشرات آكلة للنبات تستطيع القفز إلى 20 مرة أطول من جسمها.