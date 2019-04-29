استطلاع رأي حول أشكال الكراهية والتمييز والعنصرية في المجتمع السعودي .. وهذه النتائج

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام استطلاعاً لآراء المواطنين حول أشكال الكراهية والتمييز والعنصرية في المجتمع السعودي.

وقد شارك في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت (1057) مواطناً من مختلف مناطق المملكة، بلغت نسبة الذكور منهم (65%) والإناث (35%). وقد تم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.

وقد جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:

أكد غالبية المواطنين بأنهم لم يتعرضوا لأي شكل من أشكال الكراهية والتمييز والعنصرية بنسبة 78%، بينما 22% أفادوا أنهم تعرضوا لذلك لأسباب تتعلق أولاً بالقبيلة أو العائلة ثم المذهب والمنطقة ولون البشرة بنسب متقاربة إلى حد ما.

أكدت نتائج الاستطلاع عدم وجود أي شكل من أشكال التمييز بين الجنسين في المجتمع السعودي.

جاءت أكثر المواقف التي تحدث بها أشكال الكراهية والتمييز والعنصرية في أماكن العمل بنسبة 25% وأثناء التفاعل الاجتماعي بنسبة 22% والمؤسسات الحكومية بنسبة 13% وفي المدارس والجامعات بنسبة 12%. والتوظيف 8%، وعند طلب الزواج بنسبة 7%.

أفاد 46% من المواطنين أنهم يشاهدون أو يسمعون محتوى عنصري في مواقع التواصل الاجتماعي بصورة دائمة أو أحياناً. بينما 24% يرون أن ذلك يحدث نادراً، و11% لم يلاحظوا أي عنصرية مطلقا ، و 19% أفادوا أنهم لا يعلمون.

نسبة كبيرة من المواطنين يؤيدون اصدار قانوناً لتجريم الكراهية والتمييز والعنصرية بلغت 76%. أما الذين يعارضون ذلك فقد بلغت نسبتهم 15%، بينما 9% جاءت آرائهم محايدة.