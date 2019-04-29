استعلام عن نتيجة قياس اختبارات كفايات والقدرات العامة والمعرفية والجامعيين والتحصيلي

ننشر رابط استعلام عن نتيجة قياس برقم السجل المدني، للحصول على نتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات، ونتائج اختبار القدرات العامة والجامعيين والقدرة المعرفية، ونتائج التحصيلي وكفايات اللغة الإنجليزية وجميع نتائج الاختبارات التعليمية والمهنية التي يقدمها المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، والتي تهم العديد من القطاعات والهيئات منها وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم لأعمل المفاضلة على العلانات الوظيفية، وسنتعرف على طرق الحصول على نتائج قياس.

بدأت فترة التسجيل في اختبارات قياس للعام 1440 الهجري، ونوه موقع المركز الوطني لقياس عبر حساباته الرسمية عن ما هو متاح حالياً للتسجيل من اختبارات تعليمية أو مهنية وفق جدول مواعيد قياس، ومن بين تلك الاختبارات اختبار كفايات المعلمين والمعلمات، وتسجيل اختبارات القدرات العامة، واختبار قياس القدرة المعرفية، واختبار القدرات للجامعيين، وقريباً سيحدد مواعيد التسجيل في اختبار التحصيلي الفترة الأولى والفترة الثانية، ويعقب كل هذه الاختبارات الاستعلام عن موعد ظهرو النتائج، وهو ما سنشير إليه بجانب توفير روابط استعلام عن نتيجة قياس.

روابط استعلام عن نتيجة قياس

خصص المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي رابط الاستعلام عن نتائج قياس كم خلال الملف الشخصي للمستخدم، والذي يقوم بإنشائه حال التقديم على أحد الاختبارات التي يقدمها المركز، ويحصل من خلاله على رقم المشترك أو رقم الاشتراك.

كما يمكن الاتصال على رقم قياس، أو التسجيل في خدمة الرسائل النصية والتي تعد واحدة من طرق استعلام عن نتيجة قياس بدون أي معاناة.

Advertisements

تحديث: اعلن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي عن فتح بوابة النتائج للاستعلام عن نتيجة قياس قدرات 1440، من خلال بوابه قياس للنتائج بالسجل المدني وكلمة المرور، للتعرف على درجات قياس ومقارنه الدرجة بين المختبرين للتعرف على الترتيب.

تحديث اليوم الخميس اعلن قياس ظهور نتائج اختبار كفيات 1440 للمعلمين والمعلمات برقم السجل المدني او رقم الهوية والدخول على رابط قياس النتائج والاستعلام الآن.

نتائج قياس القدرات الفترة الثانية

يعلن قياس نتائج القدرات العامة الفترة الثانية الورقي من خلال بوابة القياس للنتائج، وسيفتح رابط استعلام عن نتيجة اختبار قياس القدرات بالسجل المدني الإثنين الموافق 18 مارس 2019 ، الحادي عشر من شهر رجب 1440.

نتائج التحصيلي 1440

أعلن قياس ظهور نتائج التحصيلي الفترة الأولى من بوابة قياس الإلكترونية للنتائج يوم الأربعاء المقبل، الموافق الأول من مايو 2019، وخلال الفترة المقبلة ستعلن وزارة التعليم عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني للثانوية العامة.

← إقرأ أيضاً: