شكرا لقرائتكم خبر عن العساف يستقبل وزير الخارجية الياباني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم (الأحد)، وزير الخارجية الياباني تارو كونو.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير الدكتور سعود كاتب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي.