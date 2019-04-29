شكرا لقرائتكم خبر عن «البلدية والقروية» تطلق بوابة الاستثمار البلدي «فرص» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد القصبي بوابة الاستثمار البلدي فرص والتي تجمع كافة الفرص الاستثمارية بمختلف مناطق المملكة في 285 امانة وبلدية في بوابة موحدة لتمكين المستمثرين من الوصول للفرص التي تعلن عنها الامانات والبلديات بكل يسر وسهولة
وذكر القصبي أن اطلاق بوابة الاستثمار البلدي فرص ياتي ضمن الجهود التي يبذلها القطاع البلدي لرفع مستوى الشفافية في اجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية التي تعلن عنها الامانات والبلديات وكذلك التسهيل في الوصول لجميع الفرص المعلن عنها في بوابة موحدة ما يسهم فيرفع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية وينعكس على تنمية المدن
وتوفر بوابة فرص على المستثمر عناء الذهاب للامانة للحصول على المعلومات حول الفرصة الاستثمارية المطروحة وذلك من خلال الدخول على البوابة وفرز الفرص الاستثمارية حسب النطاق الجغرافي المرغوب الاستثمار فيه او حسب النشاط الذي يبحث عنه المستثمر وإمكانية الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات قبل شراءها الكترونياً بكل سهولة، كما تهدف البوابة الى تاسيس قاعدة بيانات موحدة لتحديد احتياجات الماطق من الفرص ورفع مستوى الشفافية في عمليات طرح وشراء الكراسات
وتمكن بوابة فرص المستثمر من تحديد مجموعة من الانشطة الاستثمارية ذات الاهتمام ليتم ارسال تنبيهات عندما تقوم الامانة او البلدية بطرح اي من الفرص للانشطة التي قام المستثمر بتحديدها ما يساعد المستثمر على متابعة الفرص الاستثمارية ذات الاهتمام علاوة على العديد من المميزات التي تساعد في الوصول للفرصة الاستثمارية المناسبة.
وتشمل البوابة على العديد من الانشطة الاستثمارية مثل المراكز الترفيهية والرياضية والمصانع والمعامل والورش ومواقع البنوك وماكينات الصراف الالي والمباني والمحلات التجارية ومحطات الوقود ومرافق الايواء السياحي ومراسي القوارب ومرامي تدوير النفايات والمستشفيات والمستوصفات والمواقع الاعلانية والاكشاك
ودعم وزارة الشؤون البلدية والقروية المستثمرين الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية المعلن عنها الدخول المباشر على تطبيق الاجهزة الذكية «فرص» والمتاحي على نظامي اندرويد وآي او اس.
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