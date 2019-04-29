شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض مع وزير الخارجية الياباني مجالات الشراكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، في الرياض اليوم، معالي وزير الخارجية الياباني تارو كونو.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات السعودية اليابانية، ومجالات الشراكة الاستراتيجية الواعدة بين البلدين الصديقين وفقاً لمبادرات الرؤية السعودية اليابانية 2030، بالإضافة إلى التطرق لعدد من الموضوعات المتعلقة بقمة مجموعة العشرين.

كما تناول اللقاء المستجدات الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا، وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية اليابانية.