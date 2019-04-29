وزير الشؤون البلدية المكلف يطلق بوابة الاستثمار البلدي "فرص"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

دشن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بوابة الاستثمار البلدي "فرص" التي تجمع الفرص الاستثمارية كافة بمختلف مناطق المملكة في 285 أمانة وبلدية في بوابة موحدة لتمكين المستثمرين من الوصول إلى الفرص التي تعلن عنها الأمانات والبلديات بكل يسر وسهولة.

وأوضح معالي الدكتور القصبي في تصريح له أن إطلاق بوابة الاستثمار البلدي "فرص" يأتي ضمن الجهود التي يبذلها القطاع البلدي لرفع مستوى الشفافية في إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية التي تعلن عنها الأمانات والبلديات، وكذلك التسهيل في الوصول لجميع الفرص المعلن عنها في بوابة موحدة، مما يسهم في رفع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية وينعكس على تنمية المدن.

Advertisements

وتوفر بوابة "فرص" على المستثمر العناء وتكبد مشاق الذهاب للأمانة أو البلدية للحصول على المعلومات عن الفرص الاستثمارية المطروحة، من خلال الدخول على البوابة وفرز الفرص الاستثمارية حسب النطاق الجغرافي المرغوب الاستثمار به، أو حسب النشاط الذي يبحث عنه المستثمر، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على مواقع الفرص الاستثمارية على الخارطة والوصول للموقع، بالإضافة إلى الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات قبل شرائها إلكترونيًا بكل يسر وسهولة، كما تهدف البوابة إلى تأسيس قاعدة بيانات موحدة لتحديد احتياجات المناطق من الفرص ورفع مستوى الشفافية في عمليات طرح وشراء الكراسات.

وتُمكن بوابة "فرص" المستثمر من تحديد مجموعة من الأنشطة الاستثمارية ذات الاهتمام ليتم إرسال تنبيهات عندما تقوم الأمانة أو البلدية بطرح أي من الفرص للأنشطة التي قام المستثمر بتحديدها، مما يساعد المستثمر على متابعة الفرص الاستثمارية ذات الاهتمام، علاوة على العديد من المميزات التي تساعد المستثمر في الوصول للفرصة الاستثمارية المناسبة له.

وتشتمل البوابة على العديد من الأنشطة الاستثمارية مثل المراكز الترفيهية والرياضية، المصانع والمعامل والورش، مواقع البنوك وماكينات الصرف الآلي، المباني والمحلات التجارية، محطات الوقود، مرافق الإيواء السياحي، مراسي القوارب، مرامي تدوير النفايات، المستشفيات والمستوصفات، المواقع الإعلانية والأكشاك .

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية المستثمرين الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية المعلن عنها للدخول المباشر على تطبيق الأجهزة الذكية "فرص" والمتاح على نظامي iOS & Android على الرابط: http://onelink.to/4yt73k