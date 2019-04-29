، "بولتون": النظام الإيراني يمثل تهديدًا عالميًّا.. والعقوبات أثرت في أنشطته ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إنه يواصل قمع شعبه ولا يزال أكبر ممول للإرهاب في العالم

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن الحملة الأمريكية ضد النظام الإيراني أثرت في أنشطته، لكنه يظل تهديدًا عالميًّا، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، نقلت قناة فوكس نيوز عن بولتون قوله: "إن النظام الإيراني يواصل قمع شعبه، ولا يزال أكبر ممول للإرهاب في العالم، ويواصل تطوير الصواريخ الباليستية بغرض حمل الأسلحة النووية عندما يحصلون على تلك القدرة".

وأضاف: "لا شك في أن هذا النظام يمثل تهديدًا للمنطقة، وعلى مستوى العالم؛ ولهذا السبب نعتقد أن حملة الضغط كان لها تأثير كبير في قدرتهم على تنفيذ هذه المهام".

وفي تصعيد للضغوط الاقتصادية على إيران قرر الرئيس الأمريكي إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لـ8 دول بشراء النفط الإيراني؛ وذلك بهدف تحقيق "صادرات صفر" من الخام في هذا البلد، وذلك بعد أن سمحت الإعفاءات لتلك الدول بمشتريات محدودة من النفط الإيراني لمدة 6 أشهر.