، "أبو ملحة" يتفقد الخدمات الصحية في عثوان والقاعة والسارة بـ"الداير" ،

محمد بن مسعود - الدمام - شدد على توفير الرعاية الشاملة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة

تفقد رئيس مركز عثوان؛ إبراهيم بن عبدالله أبو ملحة، أمس الأحد، الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في قرى عثوان والقاعة والسارة عبر المراكز الصحية للرعاية الأولية بمحافظة الداير.

وفي مستهل الزيارة وقف رئيس مركز عثوان إبراهيم أبو ملحة على الخدمات المقدمة للمواطنين في مركز الرعاية الأولية بمركز عثوان، وشاهد سير العمل في مختلف الأقسام والعيادات داخل المركز، وزار "أبو ملحة" مركز الرعاية بقرى القاعة، ووقف على العيادات التي تقدم خدماتها للمراجعين والمرضى.

ثم قام بزيارة مركز الرعاية بالسارة ووقف على سير العمل والخدمات التي يقدمها المركز للقرى، واستمع أثناء جولته إلى شرح مفصل من مديري المراكز، عن إنجازات المراكز وخدماتها وخططها التوسعية.

وأشاد "أبو ملحة" بما شاهده من خدمات صحية متخصصة، تأتي دليلاً على العناية البالغة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، من أجل راحة المواطن.

وشدد "أبو ملحة" على العاملين في المراكز الصحية، بضرورة مضاعفة العمل لتجويد الخدمة المقدمة للمواطنين، وتنشيط الجانب التوعوي بشكل كبير.

وأكد "أبو ملحة" أن هذه الزيارة، تأتي بمتابعة من محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، وترجمة لتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة جازان ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود، التي تؤكد ضرورة متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، في شتى القرى والمراكز والمحافظات بالمنطقة، انطلاقًا من حرصهما على تلبية احتياجات المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في شتى المجالات، ومن ذلك الجانب الصحي.