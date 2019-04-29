محمد بن مسعود - الدمام - أسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوف الانقلابيين اليمني إحرازه تقدماً جديداً في مديرية رازح بمحافظة صعدة بتحريره أربعة مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وتفصيلاً، أوضح مصدر عسكري يمني أن وحدات من الجيش حررت جبال المقران والسمكة والعلم والحصن في منطقة مسن القد، وأن المعارك مع المتمردين الحوثيين، المدعومين من إيران، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم". الجيش اليمني يتقدم في صعدة ويستعيد 4 مواقع من سيطرة الحوثيين وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-29 اليمني إحرازه تقدماً جديداً في مديرية رازح بمحافظة صعدة بتحريره أربعة مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وتفصيلاً، أوضح مصدر عسكري يمني أن وحدات من الجيش حررت جبال المقران والسمكة والعلم والحصن في منطقة مسن القد، وأن المعارك مع المتمردين الحوثيين، المدعومين من إيران، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم". Advertisements 29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440 12:45 AM أسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوف الانقلابيين أسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوف الانقلابيين اليمني إحرازه تقدماً جديداً في مديرية رازح بمحافظة صعدة بتحريره أربعة مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وتفصيلاً، أوضح مصدر عسكري يمني أن وحدات من الجيش حررت جبال المقران والسمكة والعلم والحصن في منطقة مسن القد، وأن المعارك مع المتمردين الحوثيين، المدعومين من إيران، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم". ، الجيش اليمني يتقدم في صعدة ويستعيد 4 مواقع من سيطرة الحوثيين ،

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