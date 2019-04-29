، ناظر: الاتحاد قريب من توقيع عقد رعاية جديد للنادي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن لؤي هشام ناظر رئيس نادي الاتحاد بأن إدارته ستوقع في القريب العاجل عقد رعاية كبيراً يوفر للنادي مداخيل ممتازة على مدى الخمس سنوات القادمة، وفقاً لما نشره الناظر على حسابه الشخصي على "تويتر" قائلاً :"سأقوم بالتوقيع في اليومين القادمين على عقد رعاية يليق بنادي الاتحاد ومكانته بإذن الله.



وأضاف: تمت موافقة الهيئة العامة على توقيعه وسنعلن عن تفاصيله في مؤتمر صحفي.

وتابع: عقد الرعاية يمثل أضعاف أضعاف العقد الماضي وسيوفر مداخيل ممتازة على مدى الخمس سنوات القادمة.