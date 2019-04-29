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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن لؤي هشام ناظر رئيس نادي الاتحاد بأن إدارته ستوقع في القريب العاجل عقد رعاية كبيراً يوفر للنادي مداخيل ممتازة على مدى الخمس سنوات القادمة، وفقاً لما نشره الناظر على حسابه الشخصي على "تويتر" قائلاً :"سأقوم بالتوقيع في اليومين القادمين على عقد رعاية يليق بنادي الاتحاد ومكانته بإذن الله.
وأضاف: تمت موافقة الهيئة العامة على توقيعه وسنعلن عن تفاصيله في مؤتمر صحفي.
وتابع: عقد الرعاية يمثل أضعاف أضعاف العقد الماضي وسيوفر مداخيل ممتازة على مدى الخمس سنوات القادمة.
ناظر: الاتحاد قريب من توقيع عقد رعاية جديد للناديصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-29
أعلن لؤي هشام ناظر رئيس نادي الاتحاد بأن إدارته ستوقع في القريب العاجل عقد رعاية كبيراً يوفر للنادي مداخيل ممتازة على مدى الخمس سنوات القادمة، وفقاً لما نشره الناظر على حسابه الشخصي على "تويتر" قائلاً :"سأقوم بالتوقيع في اليومين القادمين على عقد رعاية يليق بنادي الاتحاد ومكانته بإذن الله.
وأضاف: تمت موافقة الهيئة العامة على توقيعه وسنعلن عن تفاصيله في مؤتمر صحفي.
وتابع: عقد الرعاية يمثل أضعاف أضعاف العقد الماضي وسيوفر مداخيل ممتازة على مدى الخمس سنوات القادمة.
29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440
12:43 AM
أعلن لؤي هشام ناظر رئيس نادي الاتحاد بأن إدارته ستوقع في القريب العاجل عقد رعاية كبيراً يوفر للنادي مداخيل ممتازة على مدى الخمس سنوات القادمة، وفقاً لما نشره الناظر على حسابه الشخصي على "تويتر" قائلاً :"سأقوم بالتوقيع في اليومين القادمين على عقد رعاية يليق بنادي الاتحاد ومكانته بإذن الله.
وأضاف: تمت موافقة الهيئة العامة على توقيعه وسنعلن عن تفاصيله في مؤتمر صحفي.
وتابع: عقد الرعاية يمثل أضعاف أضعاف العقد الماضي وسيوفر مداخيل ممتازة على مدى الخمس سنوات القادمة.
، ناظر: الاتحاد قريب من توقيع عقد رعاية جديد للنادي ،
المصدر : الخليج 365
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