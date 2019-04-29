، تعرف على "شيفليد يونايتد".. "فريق السعوديين" في الدوري الإنجليزي الممتاز ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد غياب دام ١٢ عاماً، حجز نادي "شيفيلد يونايتد"، والعائدة ملكيته إلى الأمير عبدالله بن مساعد، ورجل الأعمال الإنجليزي مكيب بحصة 50% لكل منهما، بطاقة الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل 2019/2020، بعد تعادل ليدز يونايتد 1/1 مع أستون فيلا في دوري الدرجة الثانية، اليوم الأحد.

وتأسس نادي شيفيلد يونايتد لكرة القدم في 22 مارس 1889 وهو أول ناد في التاريخ يطلق عليه مسمى "يونايتد".

ويلقب نادي "شيفيلد يونايتد"، والواقع بجنوب يوركشير بـ"النِصال" (The Blades)؛ لاشتهار مدينة شيفليد عالمياً بصناعة الحديد، ويلعب الفريق مبارياته التي يستضيفها على ملعب برامول لين، أقدم ملعب كرة قدم يستخدم حتى الوقت الحالي.

وتاريخياً، عرف عن النادي 60 عاماً من المنافسة في الدوري الممتاز، و42 عاماً في المستوى الثاني للكرة الإنجليزية، وستة أعوام في المستوى الثالث، وعام واحد في المستوى الرابع.

وتعد الفترة بين 1897 و1902 أكثر الفترات نجاحاً بالنسبة لـ"شيفيلد يونايتد"، حيث حقق النادي بطولة الدوري عام 1898 وبطولة كأس الاتحاد في 1899 و1902، وتلا تلك الإنجازات تحقيق النادي لبطولة الاتحاد مرة ثالثة في عام 1915 ورابعة في عام 1925.

كما وصل النادي مباراة النهائي في بطولة كأس الاتحاد عام 1901 وعام 1936، ووصل دور نصف النهائي في ذات البطولة عام 1961، 1993، 1998، و2003. في حين أن أفضل مستويات النادي في بطولة كأس الدوري كانت في عام 2003 عندما وصل النادي نصف النهائي.

وشهدت الآونة الأخيرة قبل تأهله اليوم آخر صعود لـ"شيفيلد يونايتد" للدوري الممتاز، حيث كان ذلك في عام 2006، لكن هذا لم يدم أكثر من موسم واحد! وعلى الرغم من وصول النادي لمرحلة خروج المغلوب في دوري الدرجة الأولى عام 2009، إلا أن النادي تقهقر أكثر فيما بعد حتى هُبط النادي إلى دوري الدرجة الثانية لأول مرة من 23 سنة.