، متحدثة خارجية اليابان: عُمق العلاقات مع السعودية يفتح آفاق الشراكة بمختلف المجالات ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أن اللقاءات بين القيادة والمسؤولين اليابانيين بحثت سُبل تعزيز التعاون الثنائي

عقدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية اليابانية ميتسوكو شينو في الرياض اليوم الأحد لقاء صحفيًّا مع عدد من وسائل الإعلام، تحدثت خلاله عن زيارة وزير الخارجية الياباني تارو كونو إلى السعودية، ونوهت بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، التي طالما أكدها قادة ومسؤولو البلدَيْن.

وفي التفاصيل، أشارت المتحدثة اليابانية خلال اللقاء الصحفي إلى استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وزير الخارجية الياباني، ولقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ وزير الخارجية الياباني، وكذلك لقاؤه وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، وما جرى خلالها من بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآليات تعزيز التعاون بين البلدَيْن الصديقَيْن، ومدى إمكانية فتح آفاق أروع وأرحب للشراكة في مختلف المجالات، إضافة إلى موقف السعودية في كيفية تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، والرؤى والمواقف التي يتفق عليها البلدان، ولاسيما أن البلدين يتمتعان بأجواء إيجابية.

ولفتت إلى تأكيد وزير الخارجية الياباني خلال تلك اللقاءات عُمق العلاقات بين البلدَيْن، وحرصهما على تعزيز التعاون الذي يتمتع بالاستمرارية والتميز.

وأوضحت أن الوزير كونو عدَّ امتلاك اليابان إمكانات كبيرة في كثير من الجوانب دافعًا قويًّا لمزيد من التعاون لتحقيق رؤية السعودية 2030، والبرامج التنفيذية المنبثقة منها، وعزم البلدين على تعزيز هذا التعاون بينهما، وتقديم ما يلزم من تسهيلات من خلال عدد كبير من المبادرات المنبثقة من الرؤية السعودية اليابانية 2030.

وبيّنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية اليابانية أن وزير الخارجية الياباني تارو كونو زار عددًا من المواقع والمنشآت التجارية والمصانع في السعودية، منها استثمارات وشركات يابانية، وأخرى سعودية مهمة ورائدة. لافتة الانتباه إلى إمكانية مناقشة خطوات جديدة، من شأنها زيادة حجم التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري بين البلدَيْن الصديقَيْن.