تصرفات ما نبيها برمضان .. الهياط ودخول الرجل المطبخ أبرزها

عبر العديد من المواطنين عن رغبتهم في اختفاء العديد من التصرفات والسلوكيات السلبية خلال شهر رمضان. واستبق المواطنون الشهر الفضيل بتغريدات عبر وسم ” تصرفات ما نبيها برمضان ” تضمن العديد من النصائح التي يجب أن يتحلى بها الفرد خلال هذا الشهر داعين الله أن يكتب لهم صيام نهاره وقيام ليله.

الهياط الرمضاني

وحذر المواطنون من الهياط وإهدار النعم في شهر رمضان من خلال إعداد أصناف كثيرة من الطعام يكون مصيرها سلة القمامة في نهاية اليوم داعين إلى حفظ النعمة وعدم الإسراف وكذلك عدم تصوير الموائد ومشاركتها عبر مواقع التواصل لأنها قد تؤذي مشاعر البعض ممن لا يستطيعون تناول كل هذه الأطعمة.