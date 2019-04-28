«البيئة» تُعلن بدء التسجيل في البرنامج التدريبي المتكامل لتربية النحل

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد، فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي المتكامل، في مجال تربية نحل العسل ومنتجاته.

ويبدأ التقديم من اليوم، ويستمر حتى يوم الخميس 18 رمضان 1440هـ، وذلك عبر الرابط https://goo.gl/forms/0j9tj3BBlOrhlADo2.

وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أن الشروط تتضمن أن يكون المتقدم سعوديًا أو سعودية، وألا يقل العمر عن 18 سنة، وألا يكون موظفًا أو له سجل تجاري.

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وأوضحت الوزارة، أن المزايا التي سيحصل عليها المتدرب هي: مكافأة عينية بعد اجتيازه فترة التدريب، فرصة التأهيل لسوق العمل، إضافة إلى أن المتدرب المتميز سينتقل لتدريب متقدم لبرنامج تربية ملكات النحل؛ ما يؤهله للعمل في هذا المجال حسب البرنامج المعتمد من الوزارة، وشهادات معتمدة من الوزارة تؤهله للاستفادة من قروض صندوق التنمية الزراعية، ومدربون لهم خبرات دولية من الجنسين في مجال تربية النحل.

وقالت الوزارة، إن مدة الدورة 6 أسابيع، بواقع 5 أيام أسبوعيًا و5 ساعات تدريبًا عمليًا ونظريًا يوميًا، مُشيرة إلى أنه سيتم تحديد وقت الدورة ومقرها؛ فور الانتهاء من فرز التسجيل للمتقدمين.

وأوضحت الوزارة، أنه يُمكن لمن يمتلكون استفسارات، التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .