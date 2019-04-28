رئيس أرامكو: السعودية ستصدر الغاز عالميًا خلال 5 سنوات

أعلن المهندس أمين الناصر رئيس شركة أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أمس أن السعودية ستبدأ تصدير الغاز للأسواق الخارجية خلال الخمس سنوات المقبلة أي بحلول عام 2025.

وقال الناصر في تصريحات للصحفيين أمس على هامش توقيع اتفاقية استحواذ، الشركة العربية للحفر؛ على منصات حفر الآبار البرية الخاصة بشركة «شلمبرجير» في الكويت وسلطنة عُمان والعراق وباكستان، مقابل 1.56 مليار ريال، قال إن عمليات التصدير للغاز من المملكة للعالم ستبدأ بشكل تدريجي حتى الوصول إلى تصدير ثلاث مليارات قدم مكعب من الغاز يوميًا.

وأكد الناصر أن تحديد مستوى ومعدل الإنتاج واستخدام الطاقة الاحتياطية من اختصاص وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، حسب احتياجات السوق.

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وأوضح أن استحواذ شركة الحفر العربية على منصات الحفر في الكويت والعراق وباكستان وسلطنة عمان أمر مهم، وأضاف أن شركة الحفر العربية بهذه الصفقة ستتحول من شركة محلية إلى شركة إقليمية، وستكون من كبرى الشركات على مستوى الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن هناك تطلعًا إلى تنويع مصادر الدخل، كما قال الناصر إن ذلك سينعكس على عدد الموظفين وعلى توطين الصناعة، حيث سيصل عدد موظفي شركة الحفر إلى ستة آلاف موظف، كما تتطلع أرامكو إلى دخول الشركة إلى أسواق أخرى في المنطقة في المستقبل.

وأشار الناصر إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بإنشاء مدينة الطاقة، على أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية قريبًا. ولفت إلى أن المملكة تسعى إلى تنويع مصادر الدخل، مبينًا أن شركة الحفر العربية تمتلك الآن نحو 39 منصبة وبعد الاستحواذ على شركة «شلمبرجير» سيصبح عدد المنصات 67 منصة حفر، في الكويت، وعمان والعراق وباكستان، وهذه الخطوة دافع قوي للتوسع في المستقبل.