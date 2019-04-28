خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس فيتنام في وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية



بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان . برقيتي عزاء ومواساة لرئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية نجوين فو ترونغ في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق. وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز: "تلقينا نبأ وفاة لي دوك آن رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الأسبق، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه". وجاء في برقية ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الأسبق، وأعرب لكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

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