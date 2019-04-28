13 خدمة مصرفية لقضاة التنفيذ دون العودة للنقد

مكّنت وزارة العدل قضاة التنفيذ من 13 خدمة مصرفية دون الرجوع إلى مؤسسة النقد، إذ منحت لهم صلاحيات تساعدهم على إنجاز الأحكام التنفيذية في أسرع وقت. وشملت أبرز الخدمات التي منحت للقضاة: الاستعلام عن الالتزامات المالية للمنفذ ضدهم، والاستعلام عن أرقام حسابات الأفراد، وأرصدة الحسابات.

خدمات منحت للقضاة

الاستعلام عن الودائع

صناديق الأمانات

الالتزامات المالية

الحجز التنفيذي ورفعه

الحجز التحفظي ورفعه

مكنت وزارة العدل قضاة التنفيذ من 13 خدمة مصرفية دون الرجوع إلى مؤسسة النقد، حيث منحت لهم صلاحيات تساعدهم في إنجاز الأحكام التنفيذية في أسرع وقت.

وعلمت «دوت الخليج» أن الخدمات التي منحت للقضاة شملت الاستعلام عن الالتزامات المالية للمنفذ ضدهم، والاستعلام عن أرقام حسابات الأفراد، وأرصدة الحسابات، والاستعلام عن الودائع، وصناديق الأمانات، والالتزامات المالية، والحجز التنفيذي، ورفع الحجز التنفيذي، الحجز التحفظي، رفع الحجز التحفظي، منع التعامل، رفع منع التعامل، حظر التعامل، رفع منع حظر التعامل.

مناطق متعددة

سجلت محكمة التنفيذ في المنطقة الشرقية 67,779,160,251 ريالا، وجاءت منطقة عسير من حيث عدد مبالغ التنفيذ بـ2,638,017,238 ريالا، وبلغ إجمالي المبالغ الصادر فيها أحكام تنفيذية من قبل محكمة تبوك 843,168,917 ريالا، و432,463,485 ريالا بحائل، و227,868,388 ريالا بالحدود الشمالية، و547,866,773 ريالا بمنطقة جازان، و 1,632,889,442 بنجران، ومنطقة الباحة 283,449,799 ريالا، والجوف 459,398,565 ريالا.

أحكام 7 أشهر

Advertisements

علمت «دوت الخليج» من مصادر مطلعة أن محاكم التنفيذ بالمناطق سجلت منذ 7 أشهر إجمالي مبالغ تنفيذية صادرة عبر محاكم ودوائر التنفيذ بالمناطق بلغت 206.842.061.631 ريالا، ووصل إجمالي المبالغ الصادر بها حكم تنفيذي بمنطقة الرياض 95.698.256.925 ريالا، بينما سجلت منطقة مكة المكرمة 31.452.613.939 ريالا، تلتها المدينة المنورة بـ2.791.499.221 ريالا، ثم منطقة القصيم بـ2.055.408.688 ريالا.

خدمات منحت للقضاة

الاستعلام عن الالتزامات المالية

أرقام حسابات الأفراد

أرصدة الحسابات

الاستعلام عن الودائع

صناديق الأمانات

الالتزامات المالية

الحجز التنفيذي ورفعه

الحجز التحفظي ورفعه

منع التعامل ورفعه

حظر التعامل ورفعه