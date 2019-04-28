الفيصل يناقش أعمال أمانة جدة

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعا جرت خلاله مناقشة أعمال أمانة جدة خلال الفترة الماضية، وخططها المستقبلية. واطلع الأمير خالد الفيصل، خلال الاجتماع الذي حضره أمين جدة، صالح التركي، وقيادات الأمانة، على الأعمال التي تمّت خلال الفترة الماضية، منها التحّول الرقمي في إنجاز المعاملات، والمشروعات الجاري تنفيذها والمطروحة والأخرى تحت الترسية، إلى جانب تفويض الصلاحيات الممنوحة لرؤساء البلديات الفرعية، وتعيين الكوادر النسائية في مناصب قيادية. كما تخلل الاجتماع استعراضا لتطورات مشروع تصريف مياه الأمطار في المحافظة.



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