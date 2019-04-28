اعتماد خطة الدفاع المدني بمكة والمدينة خلال رمضان

ووجّه وزير الداخلية، جميع الجهات الحكومية المشاركة، بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ، برفع استعداداتها واتخاذ كل ما تتطلبه مهامها من تدابير إضافية، للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، خلال رمضان المبارك.
مراحل استعدادات
أوضح المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، أن الأمير عبدالعزيز بن سعود، يتابع جميع مراحل استعدادات الدفاع المدني وتدابيره الوقائية، للمحافظة على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، والتعامل المهني السريع مع أي حالات قد تؤثر عليهم. وبيّن أن الخطة تشمل التدابير الوقائية باتخاذ مجمل الإجراءات التنظيمية.
أبرز الاستعدادات
تعقد المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم، مؤتمرا صحفيا بالعاصمة المقدسة، لعرض أبرز استعداداتها وخططها للحفاظ على سلامة المعتمرين في العاصمة المقدسة، وزوّار المسجد النبوي الشريف خلال رمضان المبارك، واستعراض أبرز المستجدات في خطة هذا العام، وما تم اتخاذه من الإجراءات الخاصة بالتعامل مع أي حالات طارئة.
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