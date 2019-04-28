تكثيف رحلات قطار الحرمين

يأتي ذلك، ضمن خطط مشروع قطار الحرمين الإستراتيجية، والتي يستهدفها في جدولة رحلات القطارات حسب المواسم، تلبيةً للطلب المتزايد على الرحلات في الشهر الفضيل. ويمكن للراغبين في السفر بين محطات القطار الأربع «مكة، جدة، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المدينة» حجز رحلاتهم وشراء التذاكر، خلال الموقع الإلكتروني، أو زيارة إحدى محطات الركاب، أو الاتصال على الرقم الموحد 920004433.
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