تكثيف رحلات قطار الحرمين

أعلنت إدارة قطار الحرمين السريع، إضافة رحلات جديدة بين مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، لتصبح خلال أيام الأسبوع طوال رمضان المبارك، وسيشهد جدول الرحلات الذي يبدأ 6 مايو، زيادة عدد الرحلات، بهدف تسهيل التنقل لزوّار الحرمين الشريفين، وتوفير أوقات وخيارات متعدّدة للتنقل بين العاصمة المقدّسة والمدينة المنوّرة.

يأتي ذلك، ضمن خطط مشروع قطار الحرمين الإستراتيجية، والتي يستهدفها في جدولة رحلات القطارات حسب المواسم، تلبيةً للطلب المتزايد على الرحلات في الشهر الفضيل. ويمكن للراغبين في السفر بين محطات القطار الأربع «مكة، جدة، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المدينة» حجز رحلاتهم وشراء التذاكر، خلال الموقع الإلكتروني، أو زيارة إحدى محطات الركاب، أو الاتصال على الرقم الموحد 920004433.