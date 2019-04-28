التخصصات توجه أطباء الأسنان للقطاع الخاص

فيما تستعد الجامعات لتخريج 1941 طبيب أسنان العام الحالي، و7131 طبيبا خلال السنوات الثلاث المقبلة، حسب البيانات الرسمية لهيئة التخصصات الصحية، إضافة إلى وجود أكثر من 2000 طبيب وطبيبة أسنان عاطلين حاليا، قدمت هيئة التخصصات -مؤخرا- برنامجا تأهيليا لتوجيه الأطباء للاستثمار في القطاع الخاص، في محاولة لعلاج أزمة البطالة التي تزيد حدتها كل عام. الخريجون خلال 4 سنوات 2019 1941 2020 2336 2021 2403 2022 2392

فيما تستعد الجامعات لتخريج 1941 طبيب أسنان العام الحالي، و7131 طبيبا خلال السنوات الثلاث المقبلة بحسب البيانات الرسمية لهيئة التخصصات الصحية، إضافة إلى وجود أكثر من 2000 طبيب وطبيبة أسنان عاطلين حاليا، قدمت هيئة التخصصات مؤخرا برنامجا تأهيليا لتوجيه الأطباء للاستثمار في القطاع الخاص، في محاولة لعلاج أزمة البطالة التي تزيد حدتها كل عام.

أزمة مستمرة

مع تشكيل لجنة عليا لمعالجة بطالة أطباء الأسنان في سبتمبر عام 2018، إلا أن عددا من الأطباء العاطلين أبدوا في حديثهم إلى «دوت الخليج» استغرابهم من أن تعالج هيئة التخصصات أزمة البطالة بتوجيههم للاستثمار في القطاع الخاص، خصوصا مع عدم وجود برامج تمويلية من قبل الهيئة، فيما أكدوا أن بطالتهم لا تزال قائمة بعد مضي 8 أشهر على تشكيل اللجنة المعنية بمراجعة أوضاعهم، إلا أنه ليس لها أثر كما لم تقدم أي حلول أو مبادرات لتوظيفهم، وذلك في ظل شح المزايا والرواتب المقدمة لهم من قبل عيادات ومستشفيات القطاع الخاص في المملكة.

بيانات إحصائية

يتوقع أن يتخرج خلال السنة الحالية إضافة إلى السنوات الثلاث المقبلة 9072 طبيبا وطبيبة أسنان، حيث أشارت البيانات الإحصائية لهيئة التخصصات الصحية إلى أنه من المتوقع أن يتخرج خلال العام الحالي 1941 طبيبا وطبيبة، و2336 في عام 2020، و2403 أطباء وطبيبات في عام 2021، و2392 في 2022.

أطباء مصنفون

يأتي ذلك في وقت بلغ فيه إجمالي عدد أطباء الأسنان المصنفين من قبل الهيئة على درجة طبيب أسنان 16123 طبيبا وطبيبة، منهم 9729 غير سعوديين.

الخريجون خلال 4 سنوات

2019 1941

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2020 2336

2021 2403

2022 2392

الإجمالي 9072 خريجا وخريجة

طبيب أسنان عام

السعوديون: 6394

الأجانب: 9729

المتخصصون

السعوديون 1465

الأجانب 1651

العدد الإجمالي لكليات طب الفم والأسنان (حكومي وخاص)

27 كلية

19 كلية حكومية

8 كليات خاصة