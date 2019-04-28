مواقف مجانية لذوي الإعاقة بمطار جازان

تجاوب الجهات
بين مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد قنفذي، أنه من الواجب تقديم كافة الخدمات التي تسهل متطلبات هذه الفئة الغالية على قلوبنا، مضيفا أن تجاوب الجهات ذات العلاقة ليس مستغربا كونهم يسعون معنا أن يكون لهم اليد الأولى والسبق في خدمتهم. وقال إنه تم الاتفاق مع مدير مطار الملك عبد الله بن عبدالعزيز بجازان مبارك الشهراني، على تقديم خدمة المواقف المدفوعة بالمطار مجانا لذوي الإعاقة، من خلال بطاقة تسهيل التي يحملها المستفيد عند إبرازها لكونترات المواقف.
حزمة تسهيلات
أكد مدير وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة سامي عسيس، حرص مطار جازان على توفير خدماته لهذه الفئة كتخصيص كاونتر خاص لخدمتهم ومواقف انتظار مقابل الصالات. وذكر أن وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة في طور صرف بطاقات تسهيل للمعاقين من مستفيدي الوحدة تشمل حزمة من الخدمات سيتحصل عليها المستفيد عن طريق البطاقة.
وشكر عسيس، المهندس أحمد القنفذي مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة على اهتمامه الكبير بهذه الفئة وحرصه الدائم على خدمتهم بالشكل المطلوب كما قدم شكره لمدير مطار الملك عبد الله بن عبدالعزيز بجازان مبارك الشهراني، على الموافقة الفورية التي قدمها للمبادرة وحزمة التسهيلات الأخرى التي دعم بها مستفيدي وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.
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