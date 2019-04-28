مشروع صرف صحي متعثر لـ6 أعوام

أكد مدير فرع الإدارة العامة لخدمات المياه في الأحساء المهندس صالح بن نوار الغامدي لـ«دوت الخليج» أمس، سحب مشروع شبكات الصرف الصحي ومحطة الضخ في شرق «المحدود» مع خط الطرد في الأحساء من المقاول المنفذ للمشروع، مؤكدا أن المقاول متعثر رغم منحه أكثر من مهلة، وقد صدر قرار وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، بسحب العمل من المقاول، وبناء عليه تم سحب العمل، وطرح المشروع، وتم فتح المظاريف، وتجري أعمال الترسية على مقاول آخر لإكمال العمل ورفع الضرر عن المواطنين.

وكان مواطنون من سكان 3 أحياء واقعة بمحاذاة المشروع، وهي أحياء: الزهراء 1، والزهراء 2، وشرق شرق المحدود «شرق حي الملك فهد في الهفوف»، أبلغوا «دوت الخليج» بمطالبتهم بسرعة استكمال المشروع، وربط منازلهم بشبكة الصرف الصحي. وطبقا للافتة المثبتة أمام المشروع، التي توضح أن قيمة المشروع 13 مليونا و478 ألفا و980 ريالا، وتاريخ إشعار الترسية في 10 جمادى الآخرة 1433، وتاريخ استلام الموقع 28 شعبان 1433، والتاريخ المقرر لانتهاء المشروع وتسليمه ابتدائيا في 27 شعبان 1434 (مدة التعثر 6 أعوام).