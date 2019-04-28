الارشيف / اخبار السعوديه

مشروع صرف صحي متعثر لـ6 أعوام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أكد مدير فرع الإدارة العامة لخدمات المياه في الأحساء المهندس صالح بن نوار الغامدي لـ«دوت الخليج» أمس، سحب مشروع شبكات الصرف الصحي ومحطة الضخ في شرق «المحدود» مع خط الطرد في الأحساء من المقاول المنفذ للمشروع، مؤكدا أن المقاول متعثر رغم منحه أكثر من مهلة، وقد صدر قرار وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، بسحب العمل من المقاول، وبناء عليه تم سحب العمل، وطرح المشروع، وتم فتح المظاريف، وتجري أعمال الترسية على مقاول آخر لإكمال العمل ورفع الضرر عن المواطنين.

وكان مواطنون من سكان 3 أحياء واقعة بمحاذاة المشروع، وهي أحياء: الزهراء 1، والزهراء 2، وشرق شرق المحدود «شرق حي الملك فهد في الهفوف»، أبلغوا «دوت الخليج» بمطالبتهم بسرعة استكمال المشروع، وربط منازلهم بشبكة الصرف الصحي. وطبقا للافتة المثبتة أمام المشروع، التي توضح أن قيمة المشروع 13 مليونا و478 ألفا و980 ريالا، وتاريخ إشعار الترسية في 10 جمادى الآخرة 1433، وتاريخ استلام الموقع 28 شعبان 1433، والتاريخ المقرر لانتهاء المشروع وتسليمه ابتدائيا في 27 شعبان 1434 (مدة التعثر 6 أعوام).


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشروع صرف صحي متعثر لـ6 أعوام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا