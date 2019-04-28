مشروع صرف صحي متعثر لـ6 أعوام

وكان مواطنون من سكان 3 أحياء واقعة بمحاذاة المشروع، وهي أحياء: الزهراء 1، والزهراء 2، وشرق شرق المحدود «شرق حي الملك فهد في الهفوف»، أبلغوا «دوت الخليج» بمطالبتهم بسرعة استكمال المشروع، وربط منازلهم بشبكة الصرف الصحي. وطبقا للافتة المثبتة أمام المشروع، التي توضح أن قيمة المشروع 13 مليونا و478 ألفا و980 ريالا، وتاريخ إشعار الترسية في 10 جمادى الآخرة 1433، وتاريخ استلام الموقع 28 شعبان 1433، والتاريخ المقرر لانتهاء المشروع وتسليمه ابتدائيا في 27 شعبان 1434 (مدة التعثر 6 أعوام).
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