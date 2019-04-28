إزالة مبان منزوعة الملكية في صبيا

وأوضح رئيس بلدية محافظة صـبيا سـفر بن سعد الشهراني، أن بلدية محافظة صبيا أزالت المباني التي استلم أصحابها تعويضاتهم واستكملت إجراءاتها النظامية بغرض توسعة طريق الملك خالد بن عبدالعزيز الذي يخترق البلد القديم، وهو من الشوارع الرئيسية المهمة بصبيا لتسهيل الحركة المرورية من أحياء المحافظة إلى السوق الداخلي عبر هذا الطريق الحيوي المهم.
وأشار آل زاحـم، إلى أن عمل الإزالة مستمر، مطالبا المواطنين الذين سبق وأن استلموا تعويضاتهم إخلاء المواقع المنزوعة بشكل عاجل.
وأشاد رئيس البلدية بتعاون ومتابعة محافظ صبيا منصور بن زيد الداود، وكذلك متابعة وحرص رئيس وأعضاء المجلس البلدي، لتنفيذ توسعة الطريق رغم بعض العوائق التي تم تذليل كثير منها بتعاون الجميع.
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