استهداف 5 آلاف معتكف بـ13 شرطا في رمضان

حددت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي شروط الاعتكاف خلال شهر رمضان القادم بـ13 شرطا، وكشفت الخطة التشغيلية للمسجد الحرم عن أبرز مؤشرات الأداء المستهدفة، واستهدفت الخطة التي اطلعت عليها «لوطن» 5 آلاف معتكف وتمت تهيئة 1460 خزانة للمعتكفين.

أماكن محددة

شددت شؤون الحرمين على منع اختلاط الرجال بالنساء «الأسر» خلال فترة الاعتكاف إلى جانب اشتراط منع رفع الصوت أو التشويش على المصلين ومنع التجمع في أماكن محددة حيث يمنع جميع المسجلين تحت مسمى معتكف من التجمع، كذلك من ضمن الشروط التزام تحديد عمر المعتكف بحيث لا يقل عن 18 عاما، ودعت شؤون الحرمين المعتكفين إلى أهمية التعاون مع العاملين بالمسجد الحرام وعدم مخالفة الأنظمة والقوانين، إلى جانب عدم القيام بإلقاء الدروس الخاصة داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي في فترة الاعتكاف، والالتزام بوضع الأمتعة داخل الخزائن التي وفرت للمعتكفين حفاظا على المنظر، واشترطت بأهمية المحافظة على البطاقات التي تصرف لهم والتي تتيح لهم التنقل والاعتكاف والاستفادة من الخزائن التي وضعت لهم.

نظافة الموقع

اشترطت شؤون الحرمين على المعتكفين الاهتمام بنظافة الموقع وعدم رمي أي مخلفات إلى جانب منع الافتراش والجلوس في الممرات داخل المسجد الحرام وخارجه، ومنع تعليق الملابس والأمتعة على دواليب المصاحف والأعمدة والسلالم، فضلا عن عدم النوم في أوقات الصلاة المفروضة والتراويح والقيام ومنع تعليق أي ملصقات أو أذكار أو إعلانات داخل الحرمين. وشددت الرئاسة أنه في حال وجود أمتعة وضعت بشكل عشوائي ستتم إزالتها وإخراجها من المسجد الحرم دون أدنى مسؤولية.

سفر رمضانية

حددت شؤون الحرمين اشتراطات تتعلق بالسفر الرمضانية داخل الحرم، بحيث لابد أن يتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية التي وضعت من قبل شؤون الحرمين بهدف معرفة الجهة التي ترغب في وضع سفر الإفطار وتحديد الجهة سواء كانت للأفراد أو للشركات أو مؤسسات إلى جانب تحديد عدد العاملين والعاملات الذين يتطوعون في تجهيز تلك السفر داخل الحرمين وتحديد عدد السفر والتمور التي سوف تقدم. وأكدت الشؤون أنه سيتم تحديد مواقع لكل من يرغب في تقديم سفر رمضانية لإفطار الصائمين.

مؤشرات الأداء المستهدفة

تهيئة 19 مكتبا للإجابة على أسئلة الزوار والمعتكفين داخل الحرم

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تأمين 1.000.000 مصحف بمختلف اللغات والأحجام

تهيئة 35 حلقة تحفيظ

تهيئة 500.000 سماعة استقبال FM

توفير مترجمين بـ10 لغات داخل الحرم

5 برامج بث مباشر

25 مدربا بأكاديمية الحرم خلال شهر رمضان

679 درسا علميا

توفير 46 مفتيا و29 مدرسا