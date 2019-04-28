1100 مستفيد من عيادات الروماتيزم بالقريات

وأوضحت أنه تمت معالجة 40 مريضا باستخدام العلاجات البيولوجية التي تعطى عن طريق الفم وتحت الجلد، كما تمت معالجة 21 حالة مرضية عند الأطفال وتم تشخيص وعلاج حالات (110 مرضى التهاب الروماتويد، 16 مريض التهاب داء الذئبة الحمامية الجهازية، 20 مريض النقرس، 9 مرضى التهاب المفاصل الصدفي، 10 مرضى التهاب الفقار اللاصق، 250 مريض التهاب المفاصل التنكسي، مرضى داء بهجت، 30 مرضى داء جوغرن).
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