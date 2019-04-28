1100 مستفيد من عيادات الروماتيزم بالقريات

أوضحت إحصائية حديثة صادرة عن مستشفى القريات العام، أنه تم تقديم خدمات علاجية لـ1100 في تخصص أمراض المفاصل والروماتيزم خلال 6 أشهر. وقالت صحة القريات إنه تم تخصيص 3 أيام في الأسبوع (الثلاثاء والأربعاء والخميس) بإشراف استشاري أمراض المفاصل والروماتيزم والأمراض الباطنية، وذلك عبر عيادات مرضى المفاصل والروماتزم (كبار السن – البالغون – الأطفال)، حيث يتم تشخيص المرضى سريريا وإجراء الفحوص المخبرية والمناعية مع توفير جميع الفحوص التي يتم من خلالها تشخيص أمراض الروماتيزم عن طريق جهاز الموجات فوق الصوتية (Ultrasound)، ويتم صرف جميع العلاجات التي تستخدم في علاج أمراض المفاصل والروماتيزم، من ضمنها العلاجات البيولوجية الحديثة.

وأوضحت أنه تمت معالجة 40 مريضا باستخدام العلاجات البيولوجية التي تعطى عن طريق الفم وتحت الجلد، كما تمت معالجة 21 حالة مرضية عند الأطفال وتم تشخيص وعلاج حالات (110 مرضى التهاب الروماتويد، 16 مريض التهاب داء الذئبة الحمامية الجهازية، 20 مريض النقرس، 9 مرضى التهاب المفاصل الصدفي، 10 مرضى التهاب الفقار اللاصق، 250 مريض التهاب المفاصل التنكسي، مرضى داء بهجت، 30 مرضى داء جوغرن).