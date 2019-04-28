أمير مكة المكرمة يفتتح مجمع السكن النموذجي لأعضاء وعضوات هيئة التدريس

افتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مشروع مجمع السكن النموذجي لأعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعة، والذي يبلغ عدد وحداته 780 فيلا، بمساحة إجمالية تبلغ 650 ألف متر مربع، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز. وقال الأمير خالد الفيصل بعد افتتاح المشروع «لدي كلمة واحدة فقط.. لماذا نتمنى دائماً ما نستطيع أن ننجزه؟»،

وألقى مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي كلمة رحب فيها بمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وشكره على تشريفه ورعايته لافتتاح مجمع السكن النموذجي، مؤكّداً أن الجامعة تحتفي بهذا المشروع الذي يضاف لإنجازاتها، بمساحة إجمالية بلغت 650 ألف متر مربع، محتويا على 780 فيلا بمساحة 450 مترا مربعاً للفيلا الواحدة، كما يضم المجمع مسطحات خضراء تتجاوز مساحتها 55 ألف متر مربع، و3 مساجد، و5 ملاعب رياضية وجميع خدمات البنية التحتية. وعبّر عن اعتزاز وفخر الجامعة بأن يكون برعاية كريمة من ابن الفيصل، إذ كان والده الملك فيصل بن عبدالعزيز (رحمه الله) هو الذي حمل أمانة هذه الجامعة، منذ أن كانت فكرة قبل أكثر من نصف قرن من الزمان، لافتاً إلى أن أعضاء الهيئة التعليمية يثمنون للأمير خالد الفيصل مشاركته ورعايته لهذا الاحتفال بمشروع مجمع السكن النموذجي، ما سيكون له الأثر البالغ في الاستقرار النفسي والاجتماعي والأسري، الأمر الذي ينعكس بدوره على الأداء التعليمي والبحثي في الجامعة. وأشار اليوبي إلى أن المشروع يأتي في ظل الاهتمام والرعاية الكريمة التي توليها قيادتنا الرشيدة للصروح التعليمية في بلادنا الغالية، فهنيئاً لنا هذا الاهتمام والرعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، للعلم وأهل العلم وبخاصة الجامعات السعودية. وشاهد الحضور فيلماً وثائقياً عن المشروع ومحتوياته من مرافق وخدمات شاملة، قبل أن يختتم برنامج الافتتاح بجولة أمير منطقة مكة المكرمة على إحدى فلل المشروع النموذجي.