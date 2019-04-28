نائب أمير جازان يشيد باهتمام ورعاية القيادة لكتاب الله

استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بمحافظة بيش، محمد عيسى العبادي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية. ورحّب نائب أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء برئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، متمنيا لهم التوفيق والسداد في المهام والأعمال المناطة بالجمعية لخدمة كتاب الله تعالى، مؤكدا دعم واهتمام وعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بكل ما يختص بكتاب الله الكريم وسنّة نبيه عليه السلام. واستمع لشرح مفصل عن آلية عمل وبرامج وأنشطة الجمعية، موجّها الجميع بضرورة غرس تعاليم كتاب الله وسماحة الدين الحنيف، في نفوس النشء والأجيال وأفراد المجتمع.



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