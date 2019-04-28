السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق // للصحف فقط //



الرياض 23 شعبان 1440هـ الموافق 28 إبريل 2019م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس نجوين فو ترونغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق.

وقال الملك المفدى : "تلقينا نبأ وفاة فخامة السيد لي دوك آن رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الأسبق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية

// للصحف فقط // // انتهى //

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الرياض 23 شعبان 1440هـ الموافق 28 إبريل 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس نجوين فو ترونغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق.وقال الملك المفدى : "تلقينا نبأ وفاة فخامة السيد لي دوك آن رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الأسبق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".// للصحف فقط // // انتهى //00:03ت م0267

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