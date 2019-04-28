عدن 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس لقي عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعهم في هجوم للمقاومة الشعبية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء. وقال مصدر ميداني يمني وفقًا لموقع / سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية " إن المقاومة في مناطق آل حميقان استهدفت بقصف مدفعي تحركات للحوثيين في الزاهر، وأسفر القصف عن احتراق عربة عسكرية ومقتل العناصر اللذين كانوا على متنها". Advertisements // انتهى // 23:31ت م 0262





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قتلى وجرحى حوثيين في هجوم للمقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.