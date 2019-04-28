السعودية اليوم / أمانة مجلس التعاون الخليجي تنظم دورة تعريفية بالمجلس



الرياض 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بمقر الأمانة بالرياض، الدورة التدريبية المتخصصة تحت عنوان " التعريف بمجلس التعاون " لعدد من الدبلوماسيين بوزارة الخارجية بالمملكة .

وافتتح الدورة معالي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز العويشق، بمشاركة عدد من منتسبي قطاعات الأمانة العامة، بهدف إطلاع المشاركين على المسيرة المباركة لمجلس التعاون وأهدافه وتحدياته، ومجالات العمل المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومكتسبات المواطنة الاقتصادية، واللجان الوزارية المتخصصة وآليات عملها، ومنجزات مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف مجالاتها.

وأكدت مديرة إدارة التخطيط والتنظيم مدير برنامج " iGCC " شيماء المزروع، أن تنظيم هذه الدورة التدريبية يأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بضرورة العمل على تعريف الجهات ذات العلاقة في الدول الأعضاء على منظومة مجلس التعاون وأهدافها وإنجازاتها ومسيرتها المباركة.

وقالت: إن لجنة التدريب عملت على وضع المنهج العلمي للدورة بالتعاون مع مختلف قطاعات الأمانة العامة وإداراتها، ووضعت في الحسبان أن يتم إقامة الدورة طوال العام، وأن تتاح المشاركة فيها لجميع منتسبي الأمانة العامة لمجلس التعاون، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام دول مجلس التعاون لابتعاث مشاركين في الدورة.

وأضافت أن اللجنة حرصت على أن يكون المشاركون في تقديم هذه الدورة من موظفي الأمانة العامة ذوي الخبرة والمعرفة والتخصص، رغبة في إثراء محاور البرنامج التدريبي، والاستفادة من خبرات كبار موظفي الأمانة العامة، معربة عن شكرها وتقديرها للتعاون الذي أبداه الجميع لإنجاز هذا البرنامج التدريبي المتخصص.

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23:05ت م

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