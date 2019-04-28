السعودية اليوم / مدير جامعة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب الكلية الجامعية بتيماء



تبوك 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

رعى معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي اليوم حفل تخريج الدفعة الثالثة من طلاب الكلية الجامعية بتيماء والبالغ عددهم 110 خريجين، يمثلون عددًا من التخصصات العلمية, بحضور محافظ تيماء سعد بن نايف السديري ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات.

وقال معالي مدير جامعة تبوك في كلمة له بهذه المناسبة: سعدنا قبل عدة أيّام برعاية سمو أمير منطقة تبوك لحفل تخريج الدفعة الثالثة عشرة من طلاب الجامعة في مدينة تبوك، واليوم نشارك أبناءنا الخريجين في المحافظات فرحة تخرجهم في مقارهم، موصيًا الخريجين بتقوى الله والعمل بما تعلموا، وأن يستمر عطاؤهم لخدمة الدين والوطن وولاة الأمر، مباركًا لهم تخرجهم.

وكان الحفل الخطابي قد بدئ بآيات من القرآن الكريم، ثم مسيرة الخريجين وأوبريت إنشادي وكلمة لعميد الكلية الجامعية بتيماء الدكتور عواد الشمري، الذي بارك للخريجين تخرجهم وأوصاهم بتقوى الله والاستفادة مماتعلموه وهم على مقاعد الدراسة، مقدمًا شكره لمدير الجامعة على دعمه المتواصل للكليات الجامعية بالمحافظات ومن ضمنها كلية تيماء.

وفي نهاية الحفل تم تكريم المتفوقين من الطلاب وإلى جانب تكريم شركاء النجاح من الجهات الحكومية.

// انتهى //

22:26ت م

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