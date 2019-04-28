السعودية اليوم / أمير منطقة مكة المكرمة يفتتح مشروع مجمع السكن النموذجي لأعضاء وعضوات هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز



جدة 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 أبريل 2019 م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، مشروع مجمع السكن النموذجي لأعضاء وعضوات هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز، الذي يبلغ عدد وحداته (٧٨٠) فيلا، بمساحة إجمالية تبلغ ٦٥٠ألف متر مربع، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة.

وقال الأمير خالد الفيصل بعد افتتاح المشروع: لدي كلمة واحدة فقط، لماذا نتمنى دائمًا مانستطيع أن ننجزه ؟".

وقد بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، كلمة رحب فيها بسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وشكره على تشريفه ورعايته لافتتاح مجمع السكن النموذجي، مؤكّدًا أن الجامعة تحتفي بهذا المشروع الذي يضاف لإنجازاتها، بمساحة إجمالية بلغت ٦٥٠ ألف متر مربع، محتويًا على ٧٨٠ فيلا بمساحة ٤٥٠ مترًا مربعًا للفيلا الواحدة، كما يضم المجمع مسطحات خضراء تتجاوز مساحتها عن ٥٥ ألف متر مربع، و٣ مساجد، و٥ ملاعب رياضية وجميع خدمات البنية التحتية.

ونقل معاليه شكر وتقدير أعضاء الهيئة التعليمية لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على مشاركته ورعايته للاحتفال بمشروع مجمع السكن النموذجي، الذي سيكون له الأثر البالغ في الاستقرار النفسي والاجتماعي والأسري، الأمر الذي ينعكس بدوره على الأداء التعليمي والبحثي في الجامعة.

وأشار الدكتور اليوبي إلى أن المشروع يأتي في ظل الاهتمام والرعاية الكريمة التي توليها قيادتنا الرشيدة للصروح التعليمية في بلادنا الغالية، فهنيئًا لنا هذا الاهتمام والرعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للعلم وأهل العلم وبخاصة الجامعات

ثم شاهد الحضور عرضاً وثائقيًا عن المشروع ومحتوياته من مرافق وخدمات شاملة .

بعد ذلك قام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بجولة على إحدى فلل المشروع النموذجي.

// انتهى //

22:13ت م

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جدة 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 أبريل 2019 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، مشروع مجمع السكن النموذجي لأعضاء وعضوات هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز، الذي يبلغ عدد وحداته (٧٨٠) فيلا، بمساحة إجمالية تبلغ ٦٥٠ألف متر مربع، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة.وقال الأمير خالد الفيصل بعد افتتاح المشروع: لدي كلمة واحدة فقط، لماذا نتمنى دائمًا مانستطيع أن ننجزه ؟".وقد بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، كلمة رحب فيها بسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وشكره على تشريفه ورعايته لافتتاح مجمع السكن النموذجي، مؤكّدًا أن الجامعة تحتفي بهذا المشروع الذي يضاف لإنجازاتها، بمساحة إجمالية بلغت ٦٥٠ ألف متر مربع، محتويًا على ٧٨٠ فيلا بمساحة ٤٥٠ مترًا مربعًا للفيلا الواحدة، كما يضم المجمع مسطحات خضراء تتجاوز مساحتها عن ٥٥ ألف متر مربع، و٣ مساجد، و٥ ملاعب رياضية وجميع خدمات البنية التحتية.ونقل معاليه شكر وتقدير أعضاء الهيئة التعليمية لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على مشاركته ورعايته للاحتفال بمشروع مجمع السكن النموذجي، الذي سيكون له الأثر البالغ في الاستقرار النفسي والاجتماعي والأسري، الأمر الذي ينعكس بدوره على الأداء التعليمي والبحثي في الجامعة.وأشار الدكتور اليوبي إلى أن المشروع يأتي في ظل الاهتمام والرعاية الكريمة التي توليها قيادتنا الرشيدة للصروح التعليمية في بلادنا الغالية، فهنيئًا لنا هذا الاهتمام والرعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للعلم وأهل العلم وبخاصة الجامعات السعودية ثم شاهد الحضور عرضاً وثائقيًا عن المشروع ومحتوياته من مرافق وخدمات شاملة .بعد ذلك قام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بجولة على إحدى فلل المشروع النموذجي.// انتهى //22:13ت م0248

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