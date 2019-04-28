الدرعية تزدان بمعرض ساري 2 .. و”المواطن” توثق عالم الجمال

2019-04-28

متابعات الخليج 365 - محمد قرهم

تحتضن مدينة الرياض، وتحديدًا الدرعية، معرض “ساري 2” تحدي الجمال، والذي دشن فعالياته الرئيس التنفيذي محمد المنصور.

ويستهدف المعرض، صناعة مستحضرات التجميل وسط تواجد عدد كبير من العارضين من ماركات عالمية حول العالم؛ مما يدلل على مكانة الرياض في احتضانها المعارض والمنتديات ذات القيمة الفنية العالية والتي تزيد إقامتها إضافة على الحركة التجارية والاستثمارية في ظل ما تشهده المملكة من نمو سريع في هذه الصناعة الواعدة في ظل رؤية المملكة 2030.

ويأتي المعرض مؤكدًا على ما يزخر به السوق السعودي من فرص استثمارية في هذه الصناعة، حيث يعد مكسبًا ورافدًا للدخل والإنفاق المالي الكبير.

وتعتبر المشاركة في المعرض مشاركة قوية لكبار المصنعين والموردين الذين يتطلعون إلى تعزيز فرص العمل في السوق السعودي بنسب عالمية والمشاركة في معارض عالمية ذات منصات وماركات دولية من شتى أنحاء العالم مما يشكل مهنية احترافية في واحدة من أكثر الأسواق الواعدة في العالم.

ورصدت “متابعات الخليج 365” المعرض، والذي راعى أخذ التقاليد المحلية بعين الاعتبار عند اختيار العلامات والمنتجات للسوق السعودي باعتباره عاملًا رئيسيًّا في النجاح، إلى جانب الإيمان القوي بالتدريب ودعم ما بعد البيع.

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وشهدت فعاليات المعرض الذي تنظمه مجموعة ساري للمعارض والمؤتمرات برنامجًا مكثف من الندوات التثقيفية وورش العمل التعليمية التي تهدف لتطوير مهارات العاملين في قطاع التجميل، كما قدم المنتجون والمستوردون، وتجار التجزئة والعارضون أحدث منتجاتهم من العطور؛ مما يعزز سوق التجميل والرعاية الشخصية في السعودية.

ويزيد المعرض من حجم التعاون بين أصحاب الأعمال السعوديين ونظرائهم من مختلف دول العالم واستشرافهم الفرص الواعدة في السعودية في صناعة مستحضرات التجميل باعتباره منصة رئيسية للتواصل وتبادل المعرفة والمشاركة في صناعة الجمال واللياقة البدنية، لتقديم منتجات وحلول للعاملين في القطاع من موردين محليين وعالميين.