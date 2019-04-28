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23 ألف مدرسة بدون كتب مدرسية بنهاية العام المقبل
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف مدير التحول الرقمي بوزارة التعليم، محمد العنزي، أن الوزارة تهدف إلى الانتهاء من رقمنة 23 ألف مدرسة سعودية بنهاية 2020.
ولفت العنزي، خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، إلى أن المدارس المذكورة ستعتمد على المناهج الإلكترونية تمامًا، ولا تحتاج إلى الكتاب المدرسي.
وتابع أن وزارة التعليم مهتمة برقمنة العملية التعليمية؛ لأن التحول الرقمي هو أحد مكونات رؤية المملكة 2030، وتسعى الوزارة إلى تغيير النمط التقليدي وخلق بيئة تفاعلية بها تعلم ذاتي.
وأوضح العنزي أن ضمن أهداف التحول الرقمي هو تمكين الطلاب من القدرات الشخصية لتأهيلهم إلى الدراسة الجامعية وسوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه العملية تشمل جزأين، الأول تجهيز البنية التحتية، والثاني عمل برمجيات مثل أنظمة التعلم الإلكترونية لتمكين الطلاب والمعلمين من التواصل في مادتهم.
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